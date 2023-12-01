«Мы нацелены на лидерство в этом направлении», — Сбер работает над созданием человекоподобных роботов

Сбербанк планирует выпуск собственных человекоподобных роботов — об этом рассказал журналистам заместитель председателя правления банка Станислав Кузнецов в ходе мероприятий, посвящённых открытию курорта «Манжерок».
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