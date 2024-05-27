Рецепт «первичного бульона»: к столетию первой гипотезы абиогенеза

[unable to retrieve full-text content]Откуда на нашей планете появилась жизнь и как выглядели первые живые существа? Первой гипотезой абиогенеза, претендующей на объяснение превращения неживого в живое, стал «первичный бульон».
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