Антимракобес: н...
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Рецепт «первичного бульона»: к столетию первой гипотезы абиогенеза

[unable to retrieve full-text content]Откуда на нашей планете появилась жизнь и как выглядели первые живые существа? Первой гипотезой абиогенеза, претендующей на объяснение превращения неживого в живое, стал «первичный бульон».

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