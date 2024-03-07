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Alteration Of Gut Microbiota Affects The Severity And Complications Of COVID-19

Alteration Of Gut Microbiota Affects The Severity And Complications Of COVID-19

Alteration Of Gut Microbiota Affects The Severity And Complications Of COVID-19 Authored by Elllen Wan via The Epoch Times (emphasis ours), Increasing evidence suggests that alterations in the gut microbiota are associated with the development, severity, and sequelae of COVID-19 infection.

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