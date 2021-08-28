Донбасс Сегодня

90 подписчиков

СМИ: В Твери полиция пришла в номер к лидеру Rammstein Тиллю Линдеманну

СМИ: В Твери полиция пришла в номер к лидеру Rammstein Тиллю Линдеманну

Происшествия Шоу-бизнес Ночью у музыканта были проведены следственные мероприятия. По данным СМИ, российская полиция пришла в номер в отеле к Тиллю Линдеманну, лидеру группы Rammstein.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх