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Царьград

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В Краснодаре студенты РЭУ им. Плеханова объединятся с «Молодой Гвардией»

В Краснодаре студенты РЭУ им. Плеханова объединятся с «Молодой Гвардией»

16 июля 2026 года в Краснодаре прошла рабочая встреча руководителя регионального отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» Юрия Костомахи и директора Краснодарского филиала РЭУ имени Г.

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