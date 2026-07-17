В Краснодаре студенты РЭУ им. Плеханова объединятся с «Молодой Гвардией»

16 июля 2026 года в Краснодаре прошла рабочая встреча руководителя регионального отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» Юрия Костомахи и директора Краснодарского филиала РЭУ имени Г.
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