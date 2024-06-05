США в ближайшие недели могут объявить о новой помощи киевскому режиму

Соединенные Штаты могут оказать Украине очередную военную помощь. Такое заявление сделал советник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан в ходе брифинга на борту «номер один» по пути во Францию.
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