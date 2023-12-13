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Стоматолог подсказала, как по запаху изо рта выявить рак

Стоматолог подсказала, как по запаху изо рта выявить рак

Эрика Сотникова перечислила "Газете.Ru" признаки, указывающие на рак слизистой оболочки полости ртаВрач-стоматолог Эрика Сотникова рассказала, что одним из самых распространённых видов онкологии считается рак слизистой оболочки полости рта.

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