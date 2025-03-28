❗️Горит гостинично-ресторанный комплекс Bartolomeo в Днепропетровске после атаки БПЛА.
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❗️Горит гостинично-ресторанный комплекс Bartolomeo в Днепропетровске после атаки БПЛА.
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