Смертельное ДТП с Audi Q7 и «Ладой»: погибли женщина и пассажир

На 95-м километре трассы Барнаул — Новосибирск 38-летняя женщина на «Ладе Калине» при обгоне столкнулась со встречным Audi Q7; она и её пассажир скончались на месте, водитель кроссовера госпитализирован.
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