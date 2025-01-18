Адвокат Жорин назвал угрозы Разина в адрес Шамана и Алсу необоснованными

Бывший продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин пригрозил Шаману, Алсу, Эмину Агаларову и другим артистам судом и закрытием границ за несогласованное с ним выступление на концерте памяти Юрия Шатунова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии