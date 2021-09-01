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Зеленский встретился в США с представителями бизнеса и призвал их инвестировать в Украину

Зеленский встретился в США с представителями бизнеса и призвал их инвестировать в Украину

CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Читать ria.ru в Президент Украины Владимир Зеленский в ходе рабочего визита в США встретился с представителями американского бизнеса и призвал их инвестировать в Украину, сообщила пресс-служба главы государства.

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