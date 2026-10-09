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Аргументы и Факты

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Эксперты рассказали, к чему может привести дружба с начальником

Эксперты рассказали, к чему может привести дружба с начальником

Россияне стали чаще назвать свои отношения с руководством дружескими, доля таких оценок выросла с 19% в 2022 году до 26% в 2026 году.

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