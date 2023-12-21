В массовом ДТП на улице Новосёлов в Рязани пострадал мужчина

Напомним, авария произошла утром в четверг, 21 декабря, у дома №45Б. По предварительным данным, 48-летний местный житель за рулём «Фольксвагена» столкнулся с «Ладой Грантой» под управлением 41-летнего мужчины и «ВАЗ-2112», за рулём которого был 29-летний рязанец.