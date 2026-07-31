На авиабазе Мирамар в США сгорел истребитель F-35 Корпуса морской пехоты 31 июля 2026 года на авиабазе Корпуса морской пехоты США Мирамар в Сан-Диего произошёл а.
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На авиабазе Мирамар в США сгорел истребитель F-35 Корпуса морской пехоты 31 июля 2026 года на авиабазе Корпуса морской пехоты США Мирамар в Сан-Диего произошёл а.
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