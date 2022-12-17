Илья Авербух: «Я бы ни в коей мере не говорил о завершении карьеры Коляды. Миша еще может сказать свое слово»

Хореограф Илья Авербух прокомментировал новость о том, что фигурист Михаил Коляда пропустит чемпионат России в Красноярске 22-25 декабря.

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