Вот любят у нас порассуждать о женщинах, которые живут за чужой счет. Такие дамы, разумеется, существуют.
Три типа мужчин, которые незаметно живут за чужой счет
Комментарии
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Ксюша Кирьязис
Содержанки мужского пола - это все мужики. И не надо на меня кричать. Мужики берут у женщин не только время и деньги. И не только у жен и любовниц.
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1 д.
Михаил Васильев
Здесь только 50% правильно сказано, а женщины ведь частенько не лучше себя ведут!
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1 д.
Татьяна Карпова
Нравственность вообще упала, эгоизм рулит, но вокруг меня все живут вместе, рожают деток и это здорово.
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6 час.
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