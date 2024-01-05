Неожиданное новогоднее поздравление пришло команде Зе из далёкой Северной Кореи. В первых числах января Россия запускала по недругу ракеты производства КНДР, как утверждают американские официальные лица.
Новогодний подарок от КНДР. Товарищ Ким начал поставки баллистических ракет
Комментарии
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Владимир Ахтырченко
Конечно опыт у американских советников имеется по всем там джунглям и т.д., но в стране У он не успевает закрепиться - переходит в мир иной.
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8 час.
ВТ
Василий Топчий
БОЖЕ храни Россию и Северную Корею. Дай Бог здоровья и успехов их лидерам!
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7 час.
А
АА
Еще миллион китайских товарищей не откажутся приобрести уникальный опыт борьбы с пиндосским вооружениеми тактикой
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7 час.
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