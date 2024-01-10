Глава администрации Прокудин: в Херсоне повредили объекты инфраструктуры

В контролируемом киевским режимом Херсоне атаковали объекты критической инфраструктуры. За сутки по городу выпустили 11 снарядов, сообщил глава украинской Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале.
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