Новая надежда для людей с эпилепсией: очки, блокирующие опасные длины волн света

Новый прототип очков с жидкокристаллическими линзами, разработанный исследователями из Университета Глазго и Университета Бирмингема, может стать значительным прорывом в помощи людям, страдающим светочувствительной эпилепсией.
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