Эксперты рассказали, от каких болезней люди умирают чаще всего Ирэн ОрлонскаяОрганизация I Всероссийского конгресса по модификации рисков привлекла внимание авторитетных медицинских экспертов, чтобы выяснить возможные меры по снижению смертности.
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