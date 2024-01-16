Эксперты рассказали, от каких болезней люди умирают чаще всего Ирэн ОрлонскаяОрганизация I Всероссийского конгресса по модификации рисков привлекла внимание авторитетных медицинских экспертов, чтобы выяснить возможные меры по снижению смертности.