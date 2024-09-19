«Настоящую семью мы выбираем сердцем». Интервью с создателями приключенческого мультфильма «Команда монстров»

26 сентября в широкий прокат по всей стране выходит мультфильм «Команда монстров». Семейная анимация расскажет о девочке-призраке Элли, которая день за днем изучает «привидениеведение» – науку о том, как пугать людей, но ей это вовсе не по душе.
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