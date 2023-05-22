Уютные семейные вечера в «Pasta»: сеть ресторанов приглашает ижевчан попробовать новое меню Гости ресторанов уже оценили салат с уткой, котлетки из краба, мини голубцы с креветками, томленые телячьи щечки с пюре из батата и еще более 20 новых блюд.