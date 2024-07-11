Пьянству — бой! 22 антиалкогольных плаката времен СССР

Попытки борьбы с пьянством в СССР предпринимались неоднократно. Оно и понятно — выпить наш народ любил всегда, а при помощи водки к тому же можно было решить массу вопросов — от оплаты труда сантехника до… практически чего угодно.
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