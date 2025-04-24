Тульская таможня возбудила шесть уголовных дел с начала года

В январе–марте 2025 года Тульская таможня инициировала 6 уголовных дел, сообщили в ведомстве. Основные нарушения связаны с контрабандой лесоматериалов и незаконным использованием документов для создания юридических лиц.
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