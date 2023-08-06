Левый берег

23 подписчика

Свежие комментарии

  • Сергей ГряZнов
    "Роспись в будние дни станет доступна на Северном речном вокзале" - а какая там роспись? Хохлома, гжель или еще какая?Роспись в будние ...
  • Александр
    ппц новость. дороги верните !!!!11К дому на Ленингр...
  • Василий Коликов
    Москва, Речной вокзал, ориентация на МАИ.В школе № 167 буд...

Собянин: Строительство комплекса ИКБ № 1 на Волоколамском шоссе близится к завершению

Собянин: Строительство комплекса ИКБ № 1 на Волоколамском шоссе близится к завершению

Он будет лучшим профильным стационаром в стране Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил, что на Волоколамском шоссе завершается строительство лечебно-диагностического комплекса инфекционной клинической больницы № 1.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх