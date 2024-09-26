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ВТБ предупредил россиян о мошенничестве через обновление приложения

ВТБ предупредил россиян о мошенничестве через обновление приложения

В России растет число мошенничеств через обновление банковского приложения, заявили ВТБ. Злоумышленники призывают россиян обновить приложения, после чего похищают у них деньги, рассказал старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

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