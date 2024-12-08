А нужна ли нам вообще эта Абхазия? Знаете, совершенно без удовольствия почитывал всё вываленное в Интернет в нашем российском сегменте, и просто какое-то дежавю одолевало.
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А нужна ли нам вообще эта Абхазия? Знаете, совершенно без удовольствия почитывал всё вываленное в Интернет в нашем российском сегменте, и просто какое-то дежавю одолевало.
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