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Медведев отреагировал на слова президента Польши Дуды о противоборстве с Россией

Медведев отреагировал на слова президента Польши Дуды о противоборстве с Россией

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев саркастично прокомментировал в социальной сети X (в прошлом - Twitter) заявление польского президента Анджея Дуды о дешевом противоборстве с "российским империализмом" за счет Украины.

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