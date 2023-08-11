Медведев отреагировал на слова президента Польши Дуды о противоборстве с Россией

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев саркастично прокомментировал в социальной сети X (в прошлом - Twitter) заявление польского президента Анджея Дуды о дешевом противоборстве с "российским империализмом" за счет Украины.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев саркастично прокомментировал в социальной сети X (в прошлом - Twitter) заявление польского президента Анджея Дуды о дешевом противоборстве с "российским империализмом" за счет Украины.
Свежие комментарии