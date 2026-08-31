Новая поликлиника Троицка сможет принимать более тысячи пациентов за смену – мэр Москвы

Сергей Собянин открыл новую поликлинику на Октябрьском проспекте площадью более 13,3. Четырехэтажное строение на тысячи квадратных метров возведено по индивидуальному проекту в рамках Адресной инвестиционной программы Москвы.
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