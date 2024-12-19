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Наши базы в Сирии

Наши базы в Сирии

Нам дали 75 суток? Тревожные новости о наших базах в Сирии. Кругом враги и провокацияВот это - нынешняя карта со спутника военно-морской базы в Сирии.

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Комментарии
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Модест
Морская база конечно нужна, хотя бы для ремонта и пополнения запасов. Было уже недавно такое, что наших ни один порт не пустил, кроме какого-то заштатного испанского острова, где им дали немного воды.
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10 час.
Владимир Алтайцев
Неуклюжие  танцы  с Эрдоганом  закончились.Их вообще  не надо  было начинать. Турция  была, есть и останется  нашим врагом.
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9 час.

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