Нам дали 75 суток? Тревожные новости о наших базах в Сирии. Кругом враги и провокацияВот это - нынешняя карта со спутника военно-морской базы в Сирии.
Наши базы в Сирии
Комментарии
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Модест
Морская база конечно нужна, хотя бы для ремонта и пополнения запасов. Было уже недавно такое, что наших ни один порт не пустил, кроме какого-то заштатного испанского острова, где им дали немного воды.
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10 час.
Владимир Алтайцев
Неуклюжие танцы с Эрдоганом закончились.Их вообще не надо было начинать. Турция была, есть и останется нашим врагом.
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9 час.
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