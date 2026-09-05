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МОСИНФОРМ

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6 сентября — Заключительная лекция проекта «Москва. Традиции. Люди»

6 сентября — Заключительная лекция проекта «Москва. Традиции. Люди»

Фото: mos.ru Заключительная лекция  «Северный округ: индустриальное сердце Москвы» в рамках проекта «Москва.

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