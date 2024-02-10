В России построили деревянный «Гелендваген» в натуральную величину

Блогеры из YouTube-канала «Гараж 54» представили свою вторую «столярную» работу, создав Mercedes-Benz G 55 AMG из лиственницы, при этом получив поддержку специалистов компании по пиломатериалам и погонажным изделиям.
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