Внедорожник Suzuki Jimny теперь можно сделать мощнее на 30%

Внедорожник Suzuki Jimny пользуется бешеной популярностью в ЕС, Азии и Австралии. И хотя у крошечного внедорожника практически нет недостатков, все фанаты этой модели единогласно согласятся с тем, что она отчаянно нуждается в большей мощности.
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