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«Авангард» — «Салават Юлаев». Видеообзор матча с «1+1» от Шипачева

«Авангард» — «Салават Юлаев». Видеообзор матча с «1+1» от Шипачева

«Салават Юлаев» одержал сухую победу над «Авангардом» со счетом 4:0 в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

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