В России задумались об изменении правил приема в вузы олимпиадников

Депутат ЛДПР предлагает разделить квоты для победителей олимпиад и абитуриентов по результатам ЕГЭ Минобрнауки РФ планирует проанализировать ситуацию с поступлением абитуриентов без вступительных испытаний по итогам приемной кампании 2026/27 учебного года, сообщает ТАСС.