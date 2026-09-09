В России задумались об изменении правил приема в вузы олимпиадников

Депутат ЛДПР предлагает разделить квоты для победителей олимпиад и абитуриентов по результатам ЕГЭ Минобрнауки РФ планирует проанализировать ситуацию с поступлением абитуриентов без вступительных испытаний по итогам приемной кампании 2026/27 учебного года, сообщает ТАСС.
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