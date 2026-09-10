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Царьград

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Матери погибшей от взрыва на Урале девочки грозит колония

Матери погибшей от взрыва на Урале девочки грозит колония

Обвинение считает, что ее действия также стали одной из причин гибели 11 человек. В Нижнем Тагиле прокуратура запросила три года лишения свободы для Елены Сербиновой — хозяйки квартиры, где произошла утечка газа, приведшая к обрушению двух подъездов жилого дома.

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