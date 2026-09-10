Матери погибшей от взрыва на Урале девочки грозит колония

Обвинение считает, что ее действия также стали одной из причин гибели 11 человек. В Нижнем Тагиле прокуратура запросила три года лишения свободы для Елены Сербиновой — хозяйки квартиры, где произошла утечка газа, приведшая к обрушению двух подъездов жилого дома.