Матери погибшей от взрыва на Урале девочки грозит колония

Обвинение считает, что ее действия также стали одной из причин гибели 11 человек. В Нижнем Тагиле прокуратура запросила три года лишения свободы для Елены Сербиновой — хозяйки квартиры, где произошла утечка газа, приведшая к обрушению двух подъездов жилого дома.
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