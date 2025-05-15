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В Ноябрьске проходит акция «Помощь рядом!»

В Ноябрьске проходит акция «Помощь рядом!»

Приурочена она к Международному дню детского телефона доверия, которая отмечается 17 мая. Школьникам и воспитанникам молодёжных клубов специалисты рассказывают, где и как можно получить психологическую поддержку или просто обратиться за советом.

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