В Ноябрьске проходит акция «Помощь рядом!»

Приурочена она к Международному дню детского телефона доверия, которая отмечается 17 мая. Школьникам и воспитанникам молодёжных клубов специалисты рассказывают, где и как можно получить психологическую поддержку или просто обратиться за советом.
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