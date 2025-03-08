НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Лента новостей Крыма

170 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лидия Санникова
    Азербайджан намер...
  • федор
    О неизжопы вылез ! Адмирал хренов. Ты смотри , а то мы тебе яйца вырвем и за сунем в твою рогулячью пасть паскуда!!!!«Мы здесь, чтобы ...
  • Александр Пятнистый
    их родина- Крым, а в узбекистан мх выселилиСотрудники МВД Кр...

Александр Дугин: А вот чем закончилась Руина - Андрусовским перемирием

Александр Дугин: А вот чем закончилась Руина - Андрусовским перемирием

А вот чем закончилась Руина - Андрусовским перемирием.30 января (9 февраля) 1667 года. Россия и Речь Посполитая подписали соглашение, которое предусматривало следующее:- Речь Посполитая официально уступала России все земли Левобережья;- России предоставлялось два года для вывода своего гарнизона из … .

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх