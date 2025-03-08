Александр Дугин: А вот чем закончилась Руина - Андрусовским перемирием

А вот чем закончилась Руина - Андрусовским перемирием.30 января (9 февраля) 1667 года. Россия и Речь Посполитая подписали соглашение, которое предусматривало следующее:- Речь Посполитая официально уступала России все земли Левобережья;- России предоставлялось два года для вывода своего гарнизона из … .