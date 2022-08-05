Эксперт: После разгрома в Песках и Авдеевке у ВСУ останется последняя линия обороны

Текст: Олеся Отрокова «Сообщения об отступлении бригад ВСУ в районе Авдеевки и об освобождении населенного пункта Пески можно расценивать как крах обороны Украины в этом направлении», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Владислав Шурыгин.