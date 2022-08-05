Темафон

1 005 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий Танцюра
    Ты прикидуешь , кто им предоставит территории , для исправления , и хто решил шо они бракованные ?Славянск: 70 тыся...
  • Максим Маркин
    Днепр в 43м вообще на плотах форсировали, а ещё были подводные мосты..Бить HIMARS по Ан...
  • slava biryukoff
    Двойственное восприятие от тактики ВВП... иногда плакать хочется от нашего бессилия в отдельных случаях... убитых гра...Когда Россия начн...

Эксперт: После разгрома в Песках и Авдеевке у ВСУ останется последняя линия обороны

Эксперт: После разгрома в Песках и Авдеевке у ВСУ останется последняя линия обороны

Текст: Олеся Отрокова «Сообщения об отступлении бригад ВСУ в районе Авдеевки и об освобождении населенного пункта Пески можно расценивать как крах обороны Украины в этом направлении», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Владислав Шурыгин.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх