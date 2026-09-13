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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Уил пропустит минимум 3 матча «Динамо». В семье форварда ожидается пополнение

Канадский форвард « Динамо » Джордан Уил пропустит ближайшие матчи команды. В сезоне-2026/27 он провел 4 игры и набрал 3 (1+2) балла.

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