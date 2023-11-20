«Преднизолон», свечи: назначение, инструкция по применению, отзывы

Свечи «Преднизолон» представляют собой высококачественный синтетический глюкокортикоидный гормон, который по своей эффективности аналогичен тому веществу, которое в нормальных условиях вырабатывается надпочечниками человека.
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