Антон Кравец: Сегодня зажгли огни Новогодней елки в Нижнегорском районе!

Сегодня зажгли огни Новогодней елки в Нижнегорском районе!Перед торжественным открытием красавицы года для всех гостей мероприятия работниками клубной системы района был подготовлен мюзикл "Не ходите девки замуж".
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