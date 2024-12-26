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Антон Кравец: Сегодня зажгли огни Новогодней елки в Нижнегорском районе!

Антон Кравец: Сегодня зажгли огни Новогодней елки в Нижнегорском районе!

Сегодня зажгли огни Новогодней елки в Нижнегорском районе!Перед торжественным открытием красавицы года для всех гостей мероприятия работниками клубной системы района был подготовлен мюзикл "Не ходите девки замуж".

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