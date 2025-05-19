Польша станет козырем для США в борьбе с Россией за рынок энергоносителей

Польша станет ключевым союзником США в борьбе с Россией за европейский рынок энергоносителей. Соединенные Штаты намерены занять нишу поставщика энергоресурсов в Восточную Европу, а Польша может стать козырем Вашингтона в борьбе, пишет National Interest (NI).
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