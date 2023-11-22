Врач Волкова назвала продукты, которые вредят печени и сосудам

Одним из ключевых компонентов питания являются жиры, которые выполняют важные функции в организме. Однако, существуют определенные виды, которые могут негативно сказываться на здоровье и провоцировать повышение уровня вредного холестерина.
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