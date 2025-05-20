Альберто Варгас — художник, который сделал пин-ап трендом

Среди всех жанров современного изобразительного творчества пин-ап можно считать самым народным. Картины в плакатном стиле, с красивыми, нередко раздетыми девушками, не претендуют на звание высокого искусства, но при этом нравятся почти всем.
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