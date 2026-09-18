"Цель – не Россия": Зачем Трампу на самом деле нужны "адские санкции"

Президент США Дональд Трамп намерен подписать "адские санкции" против России, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
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