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"Цель – не Россия": Зачем Трампу на самом деле нужны "адские санкции"

"Цель – не Россия": Зачем Трампу на самом деле нужны "адские санкции"

Президент США Дональд Трамп намерен подписать "адские санкции" против России, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

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