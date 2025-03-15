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Царьград

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Новейшие технологии: оружие сапёров в Курской области для разминирования

Новейшие технологии: оружие сапёров в Курской области для разминирования

Вооружённые силы России в Курской области используют современные технологии для разминирования. Сапёры оснащены индукционными миноискателями ИМП-3, защитными комплексами ОВР-2-02 и другими передовыми средствами инженерного вооружения.

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