Мизулина: материалы по убийству кролика на треш-стриме в Петербурге направят в МВД

Пользователи социальных сетей обратились к главе Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерине Мизулиной с просьбой обратить внимание на треш-стримеров из Петербурга, убивших в эфире кролика.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- СК: после сообщен...
- Светоотражающие л...
- Поляков: Петербур...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым