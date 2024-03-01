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Закон и Порядок

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Блиц-заметки на полях по итогам послания президента

Блиц-заметки на полях по итогам послания президента

Кримсон Дайджест 1. В качестве реверанса желающим «мобилизационной экономики» и прочих простых, понятных и неправильных решений в послании Путина фигурирует только постройка ледокола «Сталинград» (я не против, пусть порадуются).

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