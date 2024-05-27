В Новосибирской области введена новая мера поддержки многодетных семей – компенсация платы за жилое помещение

Как сообщила на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области министр труда и социального развития региона Елена Бахарева, министерством предоставляется 21 областная мера поддержки, получателями которых являются 120 тысяч семей.
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